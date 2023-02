Napoli: controlli della polizia municipale su vestiti e accessori legati al carnevale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'approssimarsi della festività del carnevale la polizia municipale di Napoli ha effettuato una serie di controlli sul territorio cittadino presso le attività che commercializzano vestiti ed accessori per il carnevale destinati prevalentemente ai bambini ed ai ragazzi. Sono stati controllati 12 esercizi commerciali nel centro della città e sottoposti a sequestro 75 maschere, 73 confezioni di coriandoli, 110 fischietti, 32 bombolette spay ed altro materiale fabbricato e posto in vendita in violazione della normativa vigente. Tutti gli oggetti risultavano sprovvisti del marchio CE e di quanto previsto dalla normativa comunitaria. Tre titolari di esercizi commerciali siti nelle strade adiacenti a Porta Capuana sono stati, inoltre, sanzionati ai sensi del d.lgs. 54\2011 (Ren)