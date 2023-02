Sanità: a Roma le “Giornate della Vista” della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia - prosegue la nota - l’impegno per il diritto alla vista si concretizza attraverso diversi appuntamenti su tutto il territorio nazionale. Il calendario 2023, oltre alla tappa di Roma, prevede nuove date a Napoli (20-31 marzo), Bari (12-21 aprile), Pescara (8-19 maggio), Torino (12-23 giugno), Genova (10-21 luglio), Catania (18-29 settembre), Milano (9-20 ottobre), Belluno (13-24 novembre) e Firenze (4-15 dicembre). Con dieci città in dieci mesi, le “Giornate della Vista” della Fondazione garantiranno a circa 8.000 persone accesso a una assistenza oculistica adeguata alle loro necessita. “Ci auguriamo che le Giornate della Vista in Italia possano continuare a crescere e aiutare tutti a sensibilizzare quante più persone possibile sull’importanza della cura della vista, offrendo una risposta immediata, gratuita e concreta a chi ha bisogno. Anche nel nostro Paese si può fare molto per favorire l’accesso alle cure oculistiche e l’inclusione sociale per le persone nel bisogno. Ancora oggi sono 2,7 i miliardi di persone nel mondo con difetti visivi non corretti, nonostante le molteplici soluzioni in grado di risolvere l’80 per cento di tutti i problemi legati alla vista. Solo attraverso un approccio innovativo orientato alla collaborazione con istituzioni, medici oculisti ed associazioni, possiamo creare un circolo virtuoso, per estendere la portata degli interventi e massimizzare il nostro impatto sociale”, commenta Leonardo Maria Del Vecchio, presidente della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia. “La Comunità di Sant’Egidio desidera ringraziare la Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia per questa importante iniziativa di visite oculistiche gratuite - dichiara Giacomo Cesare Zucconi, segretario generale di Comunità di Sant’Egidio Acap Onlus - siamo felici che la Fondazione abbia voluto la collaborazione di Sant’Egidio nelle varie tappe della campagna del 2023, che toccherà numerose città italiane nelle quali Sant’Egidio è presente attivamente (da Roma a Napoli, da Genova a Pescara), e che ci vedrà impegnati assieme. In questo tempo difficile di crisi economica - conclude Zucconi - che vede un generale impoverimento di tante famiglie italiane, c’è davvero bisogno di promuovere reti di solidarietà, che sostengano chi è più povero e in difficoltà. Il diritto alla salute e alla cura è un diritto fondamentale, che deve essere sempre reso possibile. Solo grazie alla collaborazione di diverse realtà si può restituire la speranza a tanti e costruire un futuro migliore”. (Com)