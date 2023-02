Cultura: Sangiuliano riceve al ministero delegazione Federculture (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è stato avviato un confronto produttivo con il mondo delle imprese culturali, improntato su una visione condivisa del ruolo della cultura nella strategia di crescita della nazione. Il nostro patrimonio culturale, oltre ad avere un carattere fortemente identitario, è infatti portatore di sviluppo economico e sociale, un potente volano che, insieme alle industrie creative, può assicurare opportunità e benessere al territorio in cui insiste. Il Governo valuterà con attenzione le proposte avanzate in questa sede, pronto a dare attuazione a quelle che riterrà più percorribili", ha dichiarato il ministro Sangiuliano. "Ringraziamo il ministro - ha affermato il presidente Cancellato - per questo primo incontro che si è svolto nella massima cordialità e con spirito costruttivo. Abbiamo trovato un interlocutore attento e sensibile ai temi che abbiamo proposto, consapevole delle azioni prioritarie, attese da operatori e cittadini, per rilanciare il settore dopo gli anni difficili della pandemia. Da parte nostra, abbiamo rinnovato al ministro la nostra piena disponibilità e l’impegno a collaborare per mettere in campo tutte le iniziative necessarie a favorire nei prossimi anni il pieno sviluppo della cultura nel nostro Paese". (Com)