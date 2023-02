Superbonus: Confapi Napoli, stop mette a rischio imprese e famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo fortemente preoccupati per il colpo di mano del governo Meloni di bloccare, d'improvviso, la cessione dei crediti fiscali nell'ambito dei bonus edilizi". Lo ha affermato Raffaele Marrone, presidente di Confapi Napoli, in relazione alla decisione del Consiglio dei ministri che ha approvato nuove regole per gli interventi in materia di recupero del patrimonio edilizio. "Una scelta - ha sottolineato Marrone - che appare incomprensibile visto che gli incentivi hanno aiutato il comparto edilizio, e l'Italia tutta, a ripartire dopo l'emergenza Covid-19. Il Superbonus, con i crediti fiscali e lo sconto in fattura, ha spinto la riqualificazione di intere città, ha creato nuova occupazione e nuove aziende. Inoltre, se attuato nel modo giusto, in ottica futura avrebbe potuto aiutare i cittadini a rispettare i parametri della direttiva cosiddetta 'Case green' in studio proprio questi giorni da parte dell'Unione europea. I proprietari immobiliari, invece, si ritroveranno da soli a combattere una "guerra" impari, visto che non tutti sono in grado di provvedere economicamente alle ristrutturazioni necessarie". (segue) (ren)