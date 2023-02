Superbonus: Confapi Napoli, stop mette a rischio imprese e famiglie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutta la vicenda dei bonus edilizi, dall'inizio alla fine, - ha continuato Marrone - è emblematica di come in Italia vengano gestite la politica e la burocrazia. Non ci si può lamentare dei giovani che decidono di lasciare il Paese o del calo delle imprese attive se poi cancelliamo le misure che incentivano l'economia. La schizofrenia dei vari governi, sui bonus edilizi, ha creato molta incertezza nelle aziende che praticamente ogni 15 giorni hanno dovuto affrontare cambi di direzione. Ma la decisione dello stop totale, ora, rappresenta la pietra tombale su tutta la vicenda. Vogliamo ricordare al governo e alla politica in generale che la programmazione è una delle basi fondamentali di ogni attività economica. Nessun imprenditore può pensare di crescere senza avere un progetto di lunga portata. Cosa che allo stato attuale nel nostro Paese non è possibile fare", ha concluso il presidente di Confapi Napoli. (ren)