Napoli: appalti pilotati, in carcere ex consigliere regionale di Fratelli d'Italia

- E' Luciano Passariello, ex consigliere regionale di Fratelli d'Italia, non eletto alle elezioni Politiche del 2018, una delle tre persone nei confronti delle quali il gip Antonio Baldassarre ha disposto la misura cautelare in carcere nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti pilotati alla Sma, società in house della Regione Campania che opera nel settore ambientale. Gli altri due destinatari della stessa misura cautelare sono Alessandro Soria, responsabile area manutenzione del territorio della Sma Campania e Cosimo Silvestro, responsabile relazioni esterne ed industriali della stessa società. Gli arresti domiciliari sono stati disposti per Agostino Chiatto, dipendente della Sma, distaccato presso la segreteria di Passariello, e Antonio Tuccillo, amministratore e gestore di una delle società coinvolte nell'inchiesta che è stata condotta dalla Guardia di Finanza di Napoli, coordinata dai pm Henry John Woodcock ed Ivana Fulco. (Ren)