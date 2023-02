Napoli: incontro De Luca-Annunziata, sinergia per l'Agenda Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato unico alla segreteria del Pd dell'Area Metropolitana di Napoli, Giuseppe Annunziata, ha incontrato in mattinata il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Durante l'incontro si è posta l'attenzione sulle azioni politiche che la Regione Campania sta portando avanti per Napoli e la Città Metropolitana. "Con il Presidente De Luca abbiamo condiviso la necessità di una maggiore collaborazione istituzionale al fine di realizzare le tante iniziative e i grandi progetti che la Regione Campania sta mettendo in campo per Napoli e per la Città Metropolitana. Un impegno programmatico che vedrà il Pd perno di un'azione culturale, sociale e politica", è quanto ha dichiarato Annunziata a margine dell'incontro a Palazzo Santa Lucia.(ren)