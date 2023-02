Napoli: al via il progetto "Be a Legend: prima uomini, poi campioni" promosso da Sport e Salute e realizzato dall'Asd Milleculure (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il 20 febbraio partiranno i primi corsi gratuiti. Coordinatore delle attività sportive è il campione olimpico, ufficiale e Cavaliere della Repubblica italiana, Diego Occhiuzzi, che guiderà due corsi di scherma, destinati ai bambini e ai più giovani, insieme con Patrizio Oliva. Il campione olimpico dei superleggeri dei Giochi di Mosca 1980, oltre a presiedere l'ente capofila, terrà anche due corsi di pugilato. Bambini e giovanissimi avranno inoltre accesso anche a due corsi di karate attivati grazie al sostegno di Sport e Salute. Il 21 febbraio spazio al campione azzurro di canottaggio Giuseppe Del Gaudio che, con la sua Accademia del Remo, insegnerà a 15 bambini e giovani con disabilità tutti i segreti del canottaggio indoor. A marzo via anche ai corsi destinati a donne, adulti e over 65 e i corsi gratuiti di judo e taekwondo per i più piccoli. (segue) (Ren)