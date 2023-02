Ue: Ppe annulla riunione del gruppo a Napoli dopo le parole di Berlusconi su Zelensky

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare europeo (Ppe) ha deciso di annullare la riunione del gruppo a Napoli, prevista per il prossimo giugno, dopo le recenti parole di Silvio Berlusconi contro il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo ha annunciato su Twitter il presidente del Ppe Manfred Weber, spiegando che il sostegno all'Ucraina non è facoltativo. "A seguito delle dichiarazioni di Silvio Berlusconi sull'Ucraina, abbiamo deciso di annullare le nostre giornate di studio a Napoli. Il sostegno all'Ucraina non è facoltativo. Antonio Tajani e Forza Italia, nel gruppo del Ppe hanno il nostro pieno sostegno. Continuiamo la collaborazione con il governo italiano sui temi dell'Ue", si legge nel tweet di Weber. (Beb)