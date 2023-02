Ucraina: Zangrillo, posizione Berlusconi chiara, come quella di FI

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Silvio Berlusconi "è da sempre un punto di riferimento del Partito popolare europeo, di cui incarna al meglio i valori. Il suo impegno per la pace è concreto, come testimonia l’accordo storico di Pratica di Mare, e la sua posizione sull’Ucraina è chiara come quella di Forza Italia, di cui è il leader indiscusso. Annullare le giornate di studio a Napoli è incomprensibile". Lo afferma in una nota il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo.(Com)