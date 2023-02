Sanità: Pronto Soccorso Cardarelli di Napoli, in piena operatività i nuovi locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Sono diventati operativi oggi i locali rinnovati del Pronto Soccorso del Cardarelli, dopo circa 20 anni sono stati riorganizzati il percorso di accesso dei pazienti, le aree destinate al triage e al pre-triage, la zona di attesa dei pazienti a minore gravità. Per migliorare l'informazione a pazienti e accompagnatori è stato implementato anche un sistema di gestione informatica che permette a chi aspetta di conoscere attraverso dei monitor quanti pazienti sono in trattamento presso il Pronto Soccorso in tre diverse fasi: "valutazione triage" il momento in cui si verifica la gravità del caso, "in corso di visita" il primo momento di trattamento del paziente, "in carico/approfondimento diagnosi" per i pazienti che sono in attesa di risultati di esami ed hanno già avviato la terapia. "Stiamo lavorando in ogni direzione - ha affermato Antonio d'Amore, Direttore Generale del Cardarelli - per migliorare l'assistenza presso il nostro ospedale, la consegna di questi primi ambienti è un passo immediatamente visibile del rinnovamento avviato sia in termini infrastrutturali che organizzativi. Abbiamo iniziato un percorso lungo e condiviso con il personale per valorizzare il merito e l'impegno del personale, nell'ottica del miglioramento dell'assistenza; si tratta di un percorso molto complesso perché dobbiamo gestire il cambiamento organizzativo ed infrastrutturale e, contemporaneamente, gestire le attività di emergenza. Già nelle prossime settimane saremo chiamati a confrontarci in modo importante con questa difficoltà, quando il cantiere del Pronto Soccorso si sposterà nelle aree più interne del reparto, laddove sono attualmente i box di visita e le aree di sosta dei pazienti; i nostri tecnici faranno ogni sforzo per limitare i disagi ai pazienti e operatori, ma certamente avremo bisogno della collaborazione di tutti e della comprensione dei pazienti per poter portare a termine i lavori. Ringrazio tutto il personale del reparto per l'impegno e la dedizione con cui lavorano giorno e notte per tutelare ed aiutare i pazienti". (segue) (Ren)