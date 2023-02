Agroalimentare: Coldiretti, Terra Felix di Caserta vince Oscar Green - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperativa sociale agricola Terra Felix di Succivo vince la finale nazionale di Oscar Green nella categoria “fare filiera”, grazie al progetto Si Food, puntando al recupero e alla rigenerazione di beni confiscati alla criminalità organizzata a Santa Maria la Fossa, in provincia di Caserta. È dalla terra confiscata alla camorra, e donata ad una comunità inclusiva per soggetti svantaggiati che nasce – spiega Coldiretti – una filiera agricola in grado di produrre bioplastica e prodotti agricoli di qualità: dalle posate green all’incubatrice di funghi. Terra Felix è un’impresa sociale che scommette su produzioni green e coinvolge persone fragili. Lo fa con il cardo selvatico, che è in grado di rigenerare i terreni senza sprecare energia. Grazie al coinvolgimento di Novamont, partendo dai semi del cardo, si effettua l’estrazione a freddo dell’olio vegetale, che diventa bioplastica, con cui si realizzano shopper, ma anche posate, bicchieri e piatti, oltre che teli per la pacciamatura. Tutto biodegradabile, capace cioè di ritornare alla terra come fertilizzante. Con lo stelo si realizzano panetti per la produzione di funghi cardoncelli. A ritirare il premio annuale di Coldiretti Giovani Impresa a Roma, a Palazzo Rospigliosi, è stato Nicola Margarita. Soddisfazione per il riconoscimento è stata espressa dalla delegazione di Coldiretti Campania presente alla cerimonia, con il direttore regionale Salvatore Loffreda, la delegata nazionale di Giovani Impresa Veronica Barbati e la delegata regionale Claudia Sorbo, il presidente della federazione di Caserta Manuel Lombardi e il direttore provinciale Giuseppe Miselli, i delegati provinciali Domenico Sabatino, Rino Corbo e Ida Corrado, il segretario regionale di Giovani Impresa Nicola De Ieso. Tante sono state le innovazioni presentate dai giovani imprenditori della Coldiretti in occasione degli Oscar Green, il salone della creatività Made in Italy della “Generazione in campo” che creano occupazione, salvano il clima e l’ambiente e garantiscono cibo, servizi ed energia al Paese. (Ren)