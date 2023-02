Napoli: al via il progetto "Be a Legend: prima uomini, poi campioni" promosso da Sport e Salute e realizzato dall'Asd Milleculure (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto punta a fornire servizi gratuiti alla comunità non solo in ambito sportivo: l'associazione NapolinMente, partner dell'iniziativa, garantirà un servizio di doposcuola e supporterà il progetto anche nei mesi estivi. In programma anche incontri di quartiere con nutrizionisti esperti e leggende dello sport, per far dialogare i cittadini con le eccellenze dello sport azzurro e campano. Il 16 marzo alle ore 12 le attività saranno ufficialmente presentate in una conferenza stampa che si terrà a Napoli, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo. (Ren)