Ucraina: Paroli, per FI sostegno a Paese mai facolativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Sorpresi e amareggiati per la scelta di annullare l'evento di Napoli del Partito popolare europeo. Sorpresi perché non è mai venuto meno, in nessun voto e in nessun contesto, l'appoggio di Forza Italia all'Ucraina. Non abbiamo mai inteso il sostegno all'Ucraina come 'facoltativo' e i fatti lo dimostrano. Amareggiati perché si dimentica che il presidente Silvio Berlusconi è uomo di pace e la sua storia di leader e statista lo dimostra". Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia, Adriano Paroli. (Com)