Ucraina: Tenerini, Weber non dimentichi storia di Berlusconi e FI

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Con la cancellazione via Twitter dell'evento del Partito popolare europeo a Napoli, Weber sembra dimenticare la storia di Forza Italia, un movimento politico che, con il Presidente Silvio Berlusconi, ha segnato la storia europea e internazionale, nel segno della lealtà all'alleanza atlantica nonché del rispetto e della salvaguardia dei valori del popolarismo. In quest'ottica, come abbiamo ormai più volte ribadito, Forza Italia ha dimostrato con i fatti di essere al fianco dell'Ucraina. La strumentalizzazione delle parole pronunciate nei giorni scorsi da Silvio Berlusconi, quale ambasciatore di pace, è dunque un errore. Così come è stata sbagliata la presa di posizione espressa oggi da Weber". Lo dichiara, in una nota, la deputata di Forza Italia, Chiara Tenerini. (Com)