Sanità: Pronto Soccorso Cardarelli di Napoli, in piena operatività i nuovi locali (2)

- Gli interventi migliorativi non riguardano solo la struttura ma anche il reclutamento del personale e il miglioramento dell'organizzazione. Nei prossimi giorni, infatti, si svolgeranno le prove del concorso per medici dell'emergenza che saranno assegnati al Pronto Soccorso. Si tratta dell'ottava selezione bandita dal Cardarelli negli ultimi due anni; attraverso i precedenti concorsi era stato possibile reclutare un solo medico, in quanto unico candidato ammissibile alle selezioni. Questa selezione, invece, in netta controtendenza con il passato, ha visto per la prima volta una discreta risposta da parte dei medici, sono 15 i candidati che saranno chiamati a svolgere le prove di reclutamento. Questi interventi migliorativi si inseriscono in un contesto nazionale che vede i Pronto Soccorso degli ospedali italiani in grande difficoltà a causa della grave carenza di personale medico, soprattutto nell'ambito dell'emergenza. Sul fronte dell'organizzazione al Cardarelli ha preso il via un nuovo modello operativo che introduce l'infermiere di processo, una figura che permette di individuare in un infermiere specificamente formato uno specifico referente che ha in carico la gestione del paziente in transito nel Pronto Soccorso. Si tratta di un modello organizzativo utilizzato sono in due grandi ospedali italiani. Allo stesso tempo sono stati introdotti dei "fast track", percorsi di gestione veloce per specifiche patologie di interesse ortopedico o ginecologico. (Ren)