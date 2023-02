Napoli: massicci controlli della polizia municipale questa mattina ai veicoli in transito a Porta Capuana - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia Locale di Napoli ha effettuato questa mattina numerosi controlli per il rispetto delle norme del Codice della Strada nella zona di Porta Capuana. Gli agenti della Unità Operativa San Lorenzo hanno verificato 43 veicoli con il sequestro di 18 autoveicoli con targa straniera utilizzata in modo illegittimo da conducenti residenti in Italia, 8 veicoli sottoposti a fermo amministrativo, 5 i veicoli stranieri in circolazione senza registrazione al Pubblico Registro Automobilistico, 3 i conducenti sorpresi alla guida senza la patente, 3 conducenti sanzionati per la guida di veicoli non sottoposti a revisione periodica. Durante i controlli è stato anche ritrovato un veicolo rubato che è stato restituito al legittimo proprietario.(Ren)