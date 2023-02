Napoli: Carabinieri, da Nas sanzioni e sequestri per supermercato della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di mirati controlli volti a garantire la sicurezza alimentare lungo la filiera della carne, i Carabinieri del Nas di Napoli hanno svolto un controllo all'interno di un supermercato della città partenopea. Al momento dell' accertamento, i militari – riferisce una nota – hanno rilevato la presenza di oltre 140 chili di salumi privi di rintracciabilità per cui hanno proceduto al sequestro amministrativo degli alimenti. Nel corso della verifica, i Carabinieri del Nas hanno inoltre disposto il divieto di immissione in commercio di 45 chili di prodotti alimentari scaduti, tra cui formaggi confezionati, pane e olio. Al termine dell'attività, sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 3.500 euro. (Com)