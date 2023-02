Olimpiadi 2026: Salvini, in Cdm il via libera per commissariare variante Tirano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È arrivato in Consiglio dei Ministri il via libera al Decreto Legge Pnrr che contiene la norma per commissariare la variante di Tirano, opera fondamentale in vista delle Olimpiadi per l'accessibilità a Bormio e Livigno. Lo evidenzia il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini in una nota. I lavori, ricorda Salvini, sono già in corso ma si sono registrate delle criticità in corso di esecuzione che potrebbero far slittare il termine dei lavori a dopo le Olimpiadi: una situazione inaccettabile considerata la rilevanza dell'intervento nel piano complessivo di accessibilità delle sedi olimpiche. Si è reso quindi necessario nominare un commissario che dovrà attivare alcuni strumenti per velocizzare i lavori e far sì che si concludano entro il 31 dicembre 2025. La proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prevede un investimento complessivo dell’opera di 187.301.420,86 euro a carico di Anas Spa. Per il ministro Salvini “si tratta di un’opera strategica ed è necessario adottare tutte le misure opportune per assicurare il completamento dei lavori prima delle Olimpiadi invernali del 2026. Vogliamo sbloccare, velocizzare e rispettare gli impegni”. (Com)