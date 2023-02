Naqpoli: blitz dei carabinieri al campo rom di Qualiano, denunciate 37 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina a Qualiano, comune in provincia di Napoli, i carabinieri di Giugliano in Campania hanno effettuato un servizio ad alto impatto nel campo Rom Costagliola sulla circumvallazione esterna. All’operazione - volta al controllo dell’illegalità e all’assistenza - hanno partecipato, oltre agli agenti della locale polizia municipale, anche i servizi sociali e il personale comunale dell’ufficio tecnico nonché gli impiegati dell’Enel e della società Acquedotti. Diverse le perquisizioni effettuate con 25 persone denunciate per smaltimento illecito di rifiuti, ricettazione e dispersione scolastica con molti bambini presenti. Denunciati, inoltre, anche 12 uomini (capofamiglia di altrettanti nuclei familiari) per furto di acqua e abusivismo edilizio. Accertato, infatti, un allaccio abusivo costruito ad hoc e collegato alla rete idrica comunale. Sono invece 14 i veicoli sequestrati trovati senza la copertura assicurativa e sui quali sono in corso accertamenti per individuare gli effettivi proprietari. Molteplici gli arnesi e gli attrezzi atti allo scasso che i Carabinieri hanno sequestrato e consegnato a una ditta specializzata per la distruzione. Una vera e propria discarica a cielo aperto dove i militari hanno rinvenuto e sequestrato parti di auto e moto provento di ricettazione e affidati al custode giudiziario. Durante le operazioni sono stati rimossi 50 metri cubi di rifiuti ingombranti e rsu. L’operazione ha permesso anche di censire i dimoranti dell’area che sono risultati essere 51 per 12 nuclei familiari. Un’area - a ridosso della strada a scorrimento veloce - dove i Carabinieri hanno constatato un deposito abusivo di circa 10mila metri quadrati di rifiuti di vario genere pericolosi e non in parte già incendiati. Durante i controlli è stato sanzionato anche un 60enne di Qualiano che, entrato nel campo, non si è accorto della presenza dei Carabinieri nonostante quel trambusto e i carro-attrezzi che andavano e venivano. L’uomo era a bordo di un’auto e sul tetto del mezzo aveva due materassi ben legati: l’uomo che sceso dall’auto, non ha potuto fare altro che ammettere la propria colpa ai militari presenti. (Ren)