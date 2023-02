Napoli: sequestra6ta officina meccanica per gestione illecita di rifiuti speciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della Polizia Locale di Napoli dell'Unità Operativa Tutela Ambientale hanno effettuato controlli per il contrasto alla gestione illecita dei rifiuti sul territorio cittadino. In Vico Barre è stato sorpreso, in piena attività, il titolare di una officina meccanica sprovvisto di autorizzazioni amministrative e sanitarie. All'interno del locale di circa 40 mq. sono stati trovati 12 motoveicoli privi di documenti di circolazione e sottoposti ad accertamenti per verificarne la provenienza oltre a numerosi rifiuti speciali come batterie esauste, 50 litri di olio minerale, cavi elettrici e parti di carrozzeria, tutti gestiti illecitamente e smaltiti fuori dalle ipotesi normative. Il locale è stato sottoposto a sequestro penale e le attrezzature a sequestro amministrativo al fine di interrompere la produzione e la gestione illecita dei rifiuti. Sono state, inoltre, applicate sanzioni per circa 10.000 euro. (Ren)