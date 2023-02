Ucraina: Cappellacci (FI), scelta Weber incomprensibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una scelta incomprensibile e ingiustificata". Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia-Sardegna, interviene in questo modo sulla decisione del presidente Weber di annullare la riunione del Partito popolare europeo a Napoli. "E’ la storia di Berlusconi, che è quella di un uomo di pace, artefice dello storico accordo di Pratica di Mare, a parlare per lui e per Forza Italia - continua il parlamentare in una nota -. E per lui parla anche la cronaca recente: quando promossi insieme all’Unione Interparlamentare Italia-Ucraina tre missioni per portare in salvo dalla guerra i bambini ucraini e condurli in Sardegna, ho ricevuto il supporto e il sostegno costante del presidente Berlusconi. Ed è sotto la sua guida che Forza Italia in ogni consesso democratico ha sempre interpretato, più di ogni altro movimento europeo, lo spirito europeista e occidentale. Questa è la storia di Silvio Berlusconi e di tutti noi e chi la mette in discussione presta involontariamente il fianco alle tesi - conclude Cappellacci - di coloro i quali, quando i nostri padri sognavano e fondavano l’Europa, guardavano invece ad Est e all’Unione Sovietica". (Com)