Ucraina: Tenerini, Weber non dimentichi storia di Berlusconi e FI

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Con la cancellazione via Twitter dell'evento del Partito popolare europeo a Napoli, Weber sembra dimenticare la storia di Forza Italia, un movimento politico che, con il Presidente Silvio Berlusconi, ha segnato la storia europea e internazionale, nel segno della lealtà all'alleanza atlantica nonché del rispetto e della salvaguardia dei valori del popolarismo. In quest'ottica, come abbiamo ormai più volte ribadito, Forza Italia ha dimostrato con i fatti di essere al fianco dell'Ucraina. La strumentalizzazione delle parole pronunciate nei giorni scorsi da Silvio Berlusconi, quale ambasciatore di pace, è dunque un errore. Così come è stata sbagliata la presa di posizione espressa oggi da Weber". Lo dichiara, in una nota, la deputata di Forza Italia, Chiara Tenerini. (Com)