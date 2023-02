Sanità: Schillaci, non solo più risorse, servono nuovi modelli organizzativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella sanità “non c’è solo un problema di risorse ma è importante come vengono utilizzate. Il ministero deve essere una guida per le regioni e aiutarle, ma abbiamo bisogno anche di nuovi modelli organizzativi”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervistato ad “Agorà” su Rai3. “Avere a disposizione più risorse è importante ma bisogna utilizzarle bene. Le liste d’attesa - ad esempio - sono un problema annoso. Bisogna gestirle bene, non chiuderle, e mettere a disposizione del cittadini non solo la sanità pubblica ma anche quella privata convenzionata. Servono nuovi modelli gestionali che vengano recepiti dalle regioni”, ha ribadito ricordando che la scorsa settimana scorsa settimana "abbiamo distribuito 128 miliardi del Fondo sanitario nazionale, il maggiore impegno mai ottenuto in Italia".(Rin)