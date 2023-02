Cultura: il cordoglio della Fondazione Valenzi per la scomparsa di Maurizio Scaparro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fondazione Valenzi, l'istituzione dedicata a Maurizio Valenzi, parlamentare italiano ed europeo, sindaco a Napoli dal 1975 al 1983, ha espresso in un comunicato il suo cordoglio per la morte di Maurizio Scaparro, ricordandolo anche per il gemellaggio di manifestazioni e spettacoli "Venezia a Napoli" nell'ambito del Carnevale del 1982, nato dalla collaborazione tra il sindaco di Napoli Valenzi di allora e il direttore del Teatro della Biennale di Venezia Scaparro. "Da poco gli avevamo fatto gli auguri per i suoi 90 anni - ha dichiarato Lucia Valenzi - sempre attivo e presente, non ha mai mancato di ricordare l'amicizia con la mia famiglia e le straordinarie esperienze fatte con mio padre, come l' "invasione" di Venezia da parte di mille napoletani vestiti da Pulcinella. Mi piace ricordarlo con una sua frase: La cultura costa, ma l'incultura costa molto di più . " (Ren)