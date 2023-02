Napoli: al via il progetto "Be a Legend: prima uomini, poi campioni" promosso da Sport e Salute e realizzato dall'Asd Milleculure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il 20 febbraio 2023 prenderà il via, negli spazi dell'Asd Milleculure Scherma di Napoli, il progetto "Be a Legend: prima uomini, poi campioni" finanziato da Sport e Salute Spa attraverso il bando Quartieri 2021. Il progetto è realizzato dall'Asd Milleculure, in collaborazione con l'Accademia dello Sport e del Remo, l'associazione NapolinMente e con il supporto dell'assessorato ai Giovani del comune di Napoli. L'obiettivo del progetto è quello di contribuire a rafforzare la coesione sociale, il benessere e l'integrità delle comunità e degli abitanti dei quartieri di Soccavo, Pianura, Fuorigrotta e Bagnoli, attraverso la promozione di attività sportive, sociali e formative gratuite di alta qualità, accessibili ed inclusive per le fasce più deboli e a rischio. "Be a Legend" è incentrato sull'applicazione e la diffusione dei valori dell'olimpismo, ma anche sulla condivisione di concetti come rispetto, fair play, gioco di squadra. Per la realizzazione degli obiettivi di inclusione e integrazione delle comunità locali, all'interno della seconda struttura più grande di Napoli, il Polifunzionale di Soccavo, è prevista l'attivazione di 19 corsi sportivi gratuiti per la cittadinanza in 8 diverse discipline sportive, fino ad esaurimento dei posti disponibili. (segue) (Ren)