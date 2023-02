Campania: mercoledì 22 febbraio question time in consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Azienda Ospedaliera dei Colli, rinnovo autorizzazione programma regionale trapianti di cuore adulti e pediatrico”, “Servizio di trasporto assistito di persone disabili verso centri diurni o strutture riabilitative”, “Percorso diagnostico terapeutico assistenziale per soggetti affetti da spettro autistico”: sono tra le interrogazioni, presentate, rispettivamente, dalla consigliera Carmela Rescigno (Lega), dalla Vice Presidente Valeria Ciarambino, dal consigliere Alfonso Piscitelli (FdI), ed indirizzate al Presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca, che saranno discusse nel Question Time, in Consiglio regionale il 22 febbraio alle ore 11 alle 13. Inoltre, saranno discusse le seguenti interrogazioni, anch’esse rivolte al vertice dell’esecutivo regionale, “Soccorso urgente a pazienti in caso di accesso improprio al Pronto Soccorso” della consigliera Maria Muscarà (gruppo misto), “Assistenza domiciliare ai pazienti oncologici in Regione Campania” del capogruppo di Italia Viva, Tommaso Pellegrino, “Incremento del tempo parziale dei lavoratori ex Lsu stabilizzati dalla Regione Campania” del consigliere Gennaro Saiello (M5S). Infine, le interrogazioni del consigliere Pasquale Di Fenza (Azione-Centro Democratico-Demos-Europa Verde) sulla “Richiesta di riperimetrazione dell’area Selva di Chiaiano, Parco delle Colline, con esclusione dell’intera via Vicinale Rotondella” all’assessore regionale all’ambiente Fulvio Bonavitacola, e del capogruppo della Lega, Severino Nappi, sulla Delibera di Giunta regionale n. 585/2021 relativa alla “gestione commissariale dei Consorzi di Bonifica, sentenza TAR Campania n. 852/2023”.(Ren)