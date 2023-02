Scuola: De Luca, non accetteremo taglio istituti in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non accetteremo il taglio di 170 istituti scolastici in Campania. Faremo una battaglia e cercheremo di mobilitare anche le altre Regioni del Sud per avere un ampliamento degli organici nella scuola pubblica, per avere un aumento e una stabilizzazione degli insegnanti di sostegno, per avere un piano vero e concreto di nuova edilizia scolastica. Abbiamo ancora scuole in cui non ci sono riscaldamenti, altro che tagli". Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì. (Ren)