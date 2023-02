Turchia: Musumeci, aiuti per 2,8 milioni di euro da Regioni e Province (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questa operazione è frutto dell’impegno dei Dipartimenti dei diversi territori e dimostra l’incondizionata solidarietà del nostro Paese in favore delle persone che stanno vivendo una situazione di grande difficoltà. Un dramma umano, con la perdita di migliaia di vite ed evidenti difficoltà di natura logistica” osserva la coordinatrice della Commissione Protezione civile in seno alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome Giulia Zanotelli che, nel ringraziare in particolar modo la Regione Friuli Venezia Giulia per le attività logistiche, evidenzia come da subito l’Italia si sia messa a disposizione del Governo di Ankara per gestire al meglio l’emergenza. Dopo un viaggio della durata di circa tre giorni, il carico di aiuti approderà al porto di Mersin e sarà successivamente trasportato nel centro di concentrazione di Afad (la Protezione civile turca) nella provincia di Adana, a circa 80 chilometri di distanza. Le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia, Umbria e Veneto e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno composto i carichi in base alle reali esigenze comunicate dalla Turchia. Il carico è composto in particolare da materiale logistico e vestiario: tende, bagni, letti, brandine, lenzuola, cuscini, coperte, piumoni, sacchi a pelo, generatori, torri faro, riscaldatori, giacche, pannolini e asciugamani. Un secondo carico di aiuti - ai quali concorreranno anche altre Regioni che hanno offerto la propria disponibilità - sarà inviato nella serata di domenica. (Rin)