- Oggi, alla presenza del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, hanno preso il via le operazioni per la demolizione della villa-bunker a Casapesenna (Caserta), del boss dei Casalesi Michele Zagaria. Le operazioni di demolizione dureranno circa due settimane. Il bunker sarà tombato per consentire la costruzione di un parco pubblico. (ren)