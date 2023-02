Campania: Saiello (M5s), bloccato rinnovo dell'esenzione ticket per reddito a tantissimi cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione Campania ha bloccato il rinnovo dell'esenzione del ticket sanitario per reddito a tantissimi cittadini, mettendo di fatto a rischio la tutela del diritto alla salute, un diritto costituzionalmente garantito. Molti contribuenti hanno scoperto di avere una presunta morosità nei confronti delle Asl per prestazioni risalenti anche a dieci anni fa solo ed esclusivamente in occasione della richiesta di rinnovo, senza aver mai ricevuto alcuna comunicazione e dunque impossibilitati ad agire di conseguenza. Non si comprende per quale ragione le Asl debbano farsi carico di recuperare eventuali debiti di contribuenti che versano in condizioni precarie attraverso il blocco delle autocertificazioni, quando l'incarico è stato già affidato all'Agenzia delle Entrate Riscossione, che avrebbe dovuto attivarsi nei termini di legge". A denunciarlo è il consigliere regionale del Movimento 5 stelle Gennaro Saiello che questa mattina sul tema ha depositato un'interrogazione al Presidente della Giunta regionale. "Ho chiesto alla Giunta se le Asl hanno inviato, così come prescritto, a tutti i contribuenti formarli contestazioni per il recupero dei ticket con la possibilità di chiarire la propria posizione ed eventualmente regolarizzarla. Ricordo all'amministrazione regionale che l'articolo 32 della nostra Costituzione garantisce cure gratuite agli indigenti. Lo stato in cui versa la sanità campana è sotto gli occhi di tutti, questo accanimento nei confronti dei cittadini è davvero inaccettabile".(ren)