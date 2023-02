Camorra: demolito bunker Zagaria. Cangiano (Fd'I), quando lo Stato vince, vinciamo tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È una giornata importante questa per la Provincia di Caserta, una giornata che ha rafforzato quel legame tra Istituzioni e territorio che fin troppo spesso o non c'è o non si avverte". Lo ha dichiarato Gimmi Cangiano, deputato casertano di Fratelli d'Italia. "La visita del ministro degli Interni Matteo Piantedosi e del sottosegretario Wanda Ferro sta a significare quanto importanti e centrali siano queste zone nell'azione di Governo, perché rappresentano le tante vittorie dello Stato contro la camorra e la criminalità organizzata, in una guerra che non ci ha visti mai arresi. Non è un caso che il Ministro ha voluto prima essere presente a Casapesenna per assistere alla demolizione del bunker dove si nascondeva il super boss Michele Zagaria e successivamente, come seconda tappa di questo piccolo tour casertano, recarsi da Gianni Allucci, che coordina Agrorinasce, una società consortile cui aderiscono tanti comuni segnati dalla camorra e che nasce proprio su un bene confiscato alla camorra stessa. E' importantissimo - ha concluso il parlamentare di Fd'I - ha continuato ad investire risorse sui beni confiscati e a destinarli a quei progetti di solidarietà sociale e di valenza culturale di cui così tanto abbiamo bisogno per combattere la criminalità in ogni sua forma. Perché quando lo Stato vince, vinciamo tutti". (ren)