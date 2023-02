Abruzzo: lavoratori qualificati introvabili, è allarme in Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I posti di lavoro in Italia ci sarebbero, ma non i candidati con i requisiti adeguati. Lo dimostra un rapporto di Confartigianato, basato su dati Unioncamere-Anpal, in merito al tema dell'emergenza manodopera. Nel 2022 le piccole imprese, a livello nazionale, evidenziano difficoltà a reperire 1.406.440 lavoratori, pari al 42,7 per cento delle assunzioni complessivamente previste. Se si restringe il campo al settore dell'artigianato, la quota sale al 50,2 per cento, pari a 263.980 lavoratori introvabili. I dati abruzzesi, in linea con il trend nazionale, nell'anno 2022 rilevano un mancato reperimento di profili idonei pari al 42,1 per cento rispetto al totale delle assunzioni programmate dalle imprese fino a 49 dipendenti. La situazione peggiora nel comparto dell'artigianato, nell'ambito del quale l'Abruzzo, con una percentuale del 50,8 per cento, si colloca al di sopra della media nazionale, sullo stesso gradino delle Marche. In sostanza l'Abruzzo è tra le Regioni del Centro-Sud che fanno più fatica ad incrociare domanda e offerta di lavoro: le cose, in questa fascia del territorio italiano, vanno meglio in Toscana (50,2 per cento), Lazio (48,9 per cento), Liguria (47,1 per cento), Sardegna (46,3 per cento), Campania (43,9 per cento), Molise (42,5 per cento), Calabria (42,1 per cento), Sicilia e Basilicata (41,4 per cento), Puglia (40,1 per cento), mentre al Nord vanno peggio soltanto in Trentino Alto Adige (57,1 per cento), Friuli-Venezia Giulia (56,4 per cento), Veneto (55,1 per cento), Umbria (54,1 per cento), Piemonte e Valle d'Aosta (53,1 per cento), Lombardia (52,8 per cento) e Emilia-Romagna (52,6 per cento). Le Province abruzzesi in cui le imprese artigiane e non artigiane scontano maggiori difficoltà nel reperire il personale, con percentuali superiori alla media provinciale del Paese (40,5 per cento), sono L'Aquila e Chieti (43,6 per cento), mentre leggermente al di sotto si piazzano Pescara (38,5 per cento) e Teramo (38 per cento). (segue) (Gru)