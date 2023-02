Abruzzo: lavoratori qualificati introvabili, è allarme in Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dallo studio emerge che nel 2022, a livello nazionale, i settori in cui si registrano le maggiori criticità nel reperimento di profili professionali idonei sono, in ambito manifatturiero, i comparti della metallurgia e dei prodotti in metallo con il 55 per cento. A seguire apparecchiature elettriche, elettroniche, ottiche e medicali (52,1 per cento); macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto (51,6 per cento); legno e mobili (50,9 per cento); beni per la casa, tempo libero e altre manifatturiere (49,3 per cento); tessili, abbigliamento e calzature (46,3 per cento). Forte mismatch tra domanda e offerta anche nel settore delle costruzioni, con il 52,8 per cento, e nel terziario, dove il fenomeno risulta più marcato per il commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli (57,5 per cento), seguito da servizi informatici e telecomunicazioni (52,3 per cento) e servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio (47,2 per cento). Le principali figure che risultano di difficile reperimento sono quelle dei progettisti e amministratori di sistemi (83,9 per cento); analisti e progettisti di software (80,8 per cento); intonacatori (78 per cento); specialisti di saldatura elettrica (77,7 per cento); idraulici (70,1 per cento); meccanici (69,9 per cento); installatori di infissi e serramenti (67,6 per cento); tecnici programmatori (66,8 per cento); saldatori (66,8 per cento). Con l'inizio del nuovo anno la situazione non sembra migliorare e anzi, da un esame dei dati rilevati nel primo mese del 2023, l'Abruzzo, con una percentuale del 48,1 per cento (superiore alla media nazionale pari al 45,6 per cento) vede aumentare le difficoltà nel reperimento di manodopera qualificata del 7,7 per cento rispetto all'anno precedente. Numeri che collocano l'Abruzzo al primo posto, in tutto il Centro-Sud Italia, nella poco ambita classifica delle Regioni che fanno fatica ad intercettare i profili lavorativi di cui hanno bisogno le aziende. Ampliando lo sguardo all'intero Paese, l'Abruzzo si piazza al settimo posto della graduatoria nazionale: hanno maggiori problemi solo Trentino-Alto Adige (56,7 per cento), Friuli-Venezia Giulia (55,5 per cento), Valle d'Aosta (54,8 per cento), Emilia-Romagna (50,1 per cento), Umbria e Veneto (49,7 per cento), Piemonte (49,3 per cento). (Gru)