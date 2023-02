Massimo Troisi: domenica al Gambrinus di Napoli un evento per commemorarlo a 70 anni dalla nascita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenica 19 febbraio, alle 11, sarà festeggiato il 70esimo compleanno del compianto Massimo Troisi con un evento per celebrare la memoria del grande attore e comico napoletano al Gran Caffè Gambrinus di Napoli. Per l'occasione sarà distribuito gratuitamente un dolce realizzato appositamente in memoria di Troisi. All'evento, organizzato dal deputato Francesco Emilio Borrelli, dal conduttore de La Radiazza Gianni Simioli e da Massimiliano Rosati del Gambrinus, prenderanno parte: Alfredo Cozzolino, vecchio amico di Massimo, che ricorderà con aneddoti la vita dell'artista; Carmine Farago, comico di Zelig; l'attrice Cloris Brosca; Gerardo Ferrara che fu controfigura di Troisi ne "il postino"; il regista Alessandro Bencivenga; il sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno e il vice sindaco Pietro De Martino. (Ren)