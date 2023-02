Napoli: Cosenza, pronti a incentivare project financing per sviluppo della nautica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le potenzialità offerte dalla nautica sono state evidenziate anche da Pierpaolo Baretta, assessore al Bilancio del Comune di Napoli: "Un'opportunità straordinaria che la città deve comprendere fino in fondo. Penso sia ai flussi turistici generati dal circuito delle crociere che al settore della nautica da diporto. Bisogna mettere a sistema le piccole e grandi aziende che oggi operano in questi settori. L'economia del mare a Napoli oggi vale il 6 per cento del pil, una cifra che può crescere ancora di più". All'iniziativa hanno partecipato Gennaro Amato (presidente Afina), Remo Minopoli (presidente della Mostra d'Oltremare), Arturo Capasso (presidente della Commissione di Studio Economia del Mare dell'Odcec Napoli), Claudio Cattedri (segretario della Commissione di studio Economia del Mare dell'Odcec di Napoli), Francesco Luise (Ad Luise Group), Luigi Vitiello (direttore generale Sorrento Luxury), Gianfranco Rizzardi (presidente Gruppo Inrizzardi), Renato Martucci (responsabile commerciale Gagliotta by Tor di Mare), Gianni Lepre (presidente della Commissione di studio Reti e distretti produttivi dell'Odcec Napoli), Pasquale Sessa e Egidio Filetto (dottori commercialisti). (ren)