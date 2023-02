M5s: Ciampi nuovo coordinatore provinciale di Avellino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio il presidente Conte per la fiducia, rilanciare in provincia di Avellino il Movimento 5 Stelle è una sfida importante che affronterò con il massimo impegno. Ringrazio, inoltre, il vicepresidente del Movimento 5 Stelle Michele Gubitosa e il coordinatore regionale Salvatore Micillo con i quali continuerò a lavorare per coinvolgere la nostra base e tutti coloro che non hanno mai smesso di credere nella nostra forza politica. Con le nomine dei coordinatori provinciali entriamo nel vivo della nuova fase del Movimento 5 Stelle, che ci consentirà di radicarci sui territori e di ampliare la partecipazione di attivisti e simpatizzanti in un quadro finalmente organizzato. Un progetto in cui ho creduto sin dal principio e che ricalca la mia intera storia politica. Considero questa nomina il riconoscimento del lavoro svolto in questi anni negli enti locali, anche in qualità di sindaco di Avellino, unica città capoluogo del Meridione, ad esclusione delle isole, che è stata guidata dal Movimento 5 Stelle. Contribuire all'avanzamento del progetto politico del presidente Conte che trova il suo fondamento nella Carta dei Principi e dei Valori del Movimento 5 stelle, è motivo di grande orgoglio. Da oggi mi metto subito al lavoro per la costruzione condivisa di una nuova agenda politica per il territorio e per affrontare le sfide elettorali che ci attendono". Ha dichiarato il consigliere regionale del Movimento 5 stelle Vincenzo Ciampi.(ren)