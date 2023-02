Istat: crescita prezzi all’import 2022 del 18,5 per cento, la più alta dal 2005

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella media del 2022, i prezzi all’import segnano una crescita del 18,5 per cento, la più alta dal 2005, ossia da quando è disponibile la serie storica dell’indice; al netto dell’energia, i prezzi crescono in media d’anno del 10,3 per cento (+4,7 per cento nel 2021). È quanto emerge dal report dell’Istat sul commercio con l’estero e prezzi all’import a dicembre 2022. Nel mese di dicembre 2022 i prezzi all’importazione diminuiscono dell’1,6 per cento su base mensile e aumentano dell’11,3 per cento su base annua (era +14,1 per cento a novembre 2022). A dicembre 2022 si stima una flessione congiunturale per entrambi i flussi con l’estero, più ampia per le esportazioni (-1,9 per cento) che per le importazioni (-1,1 per cento). Nel quarto trimestre 2022, rispetto al precedente, l’export cresce dello 0,8 per cento, l’import diminuisce del 6,6 per cento. Tra i settori che contribuiscono maggiormente all’aumento tendenziale dell’export si segnalano: mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi (+43,7 per cento), macchinari e apparecchi n.c.a. (+13,8 per cento), articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+26,9 per cento), prodotti petroliferi raffinati (+32,7 per cento) e metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+8,5 per cento). Su base annua, i paesi che forniscono i contributi maggiori all’incremento dell’export nazionale sono: Stati Uniti (+22,5 per cento), Francia (+14,6 per cento), Svizzera (+24,3 per cento), Turchia (+38,4 per cento) e Germania (+7,0 per cento). L’export verso la Russia si conferma in forte flessione (-27,7 per cento). (Rin)