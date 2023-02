© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Nato ordina che gli Stati membri aumentino ancora i soldi per le armi, almeno il 2 per cento del Pil. Il governo ubbidisce. Poi non trova i soldi per salario minimo e pensioni, toglie il reddito di cittadinanza, non aiuta le imprese, tagli a sanità e servizi. E ci portano in guerra". Così si legge in un tweet di Luigi de Magistris. (ren)