Nautica: Santanchè, cantieristica pilastro dell'economia italiana - video

- "La cantieristica è un pilastro dell'economia italiana perchè sta crescendo con dei numeri molto, molto importanti e quindi io come ministro sono orgogliosa di rappresentare il governo che, come sapete, è molto vicino sia a questo settore e sia al Sud perchè dobbiamo farlo crescere in termini anche di flussi turistici, di offerte turistiche e di servizi turistici". Così il ministro del Turismo Daniela Santanche' a margine della visita al Nauticsud, il salone dedicato al settore nautico, alla Mostra d'Oltremare. (ren)