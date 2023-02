Carnevale: al via domenica a Città della scienza “A Carnevale una scienza spettacolare”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenica 19 febbraio si terrà l'appuntamento con “A Carnevale una scienza spettacolare”, festa dedicata a tutti i bambini. Ci saranno trucchi, travestimenti, maschere, parata di costumi sui temi tipicamente carnevaleschi declinati in chiave scientifica grazie a spettacoli e simpatici esperimenti. Non mancheranno gli appuntamenti al Planetario e le visite guidate al museo interattivo del corpo umano Corporea e alle Mostre in programma: Insetti e Co, 7 Passi nella sostenibilità, “Spazio al Futuro”, “Aquae. Il Futuro è nell’Oceano”, “Bonelli Story – Guardando Procida. Un mare di storie a fumetti” e ancora “Sincronicità in Arte e Scienza: una percezione unitaria della realtà”.(ren)