Cospito: Non una di meno denuncia censura da parte di Instagram

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nostro post in cui esprimevamo sorellanza ad Alfredo Cospito, Anna Beniamino e alle persone recluse in lotta per i diritti di tutt* e per tutte quelle che subiscono restrizioni per aver cercato il bene di molt* è stato rimosso. Le linee guida di Facebook e Instagram sono ormai sempre più repressive nei confronti di chi esprime dissenso e denuncia la violenza. Lo denunciano in un post su Facebook le attiviste di Non una di meno. "Ribadiamo ancora la nostra sorellanza alle persone recluse nei Cpr, e a tutte quelle che subiscono la violenza dello stato e dei confini. In quanto femminist* e transfemminist* sentiamo necessario dire con chiarezza che la loro lotta ci coinvolge - continuano da Non una di meno -. (segue) (Rpi)