Campania: Cammarano, siglato accordo tra Confindustria Campania e Commissione Aree interne

- "Il processo di rilancio dei territori delle aree interne passa dal sostegno all'occupazione e allo sviluppo delle piccole imprese. Con l'approvazione del protocollo di oggi con Confindustria Campania abbiamo messo nero su bianco questa volontà. L'accordo appena sottoscritto ci consentirà di accendere un faro sulla rinascita dei nostri territori marginali promuovendo attività di supporto tecnico per il coinvolgimento partenariale delle medie e piccole imprese nella definizione dei programmi delle Snai (Strategia Nazionale Aree Interne), del PNRR (Piano Nazionale di ripresa e resilienza), dei Sie Fesr ed Fse. Il coinvolgimento di Confindustria Campania avverrà sia attraverso la partecipazione agli incontri convocati dalla Commissione che presiedo, sia in remoto promuovendo contributi, proposte o position paper sul tema oggetto del presente Protocollo. Come prima commissione in Italia per lo sviluppo delle aree interne, con questo accordo possiamo far nascere un modello che sia illuminante anche per le altre regioni". A dirlo è il presidente della III Commissione speciale Aree interne Michele Cammarano, a margine della seduta e della firma del protocollo d'intesa. (segue) (ren)