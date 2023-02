Campania: Cammarano, siglato accordo tra Confindustria Campania e Commissione Aree interne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il protocollo siglato oggi tra Confindustria Campania e la Commissione Aree interne del Consiglio Regionale – ha affermato il presidente di PI Confindustria Campania Pasquale Lampugnale – è un primo passo concreto, a 15 giorni dalla presentazione del Rapporto Aree interne Campania realizzato da Piccola Industria Confindustria Campania, della strategia condivisa di valorizzazione di queste zone fondamentali per lo sviluppo regionale. Un segnale importante perché sviluppo economico significa anche sviluppo sociale di un territorio. Le aree interne possono rappresentare una rilevante prospettiva di crescita in una rinnovata centralità regionale: è importante quindi realizzare un masterplan in grado di valorizzare le numerose iniziative in atto pianificando interventi complementari e tenendo conto delle varie disponibilità di aree industriali che possono ospitare nuovi investimenti produttivi. Il Sannio e l'Irpinia hanno grandi potenzialità di sviluppo e vanno viste come aree di pregio e interconnessione con la grande area metropolitana di Napoli, utili anche per il decongestionamento di quest'ultima". (ren)