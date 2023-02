Brucellosi: Muscarà (misto), De Luca magnifica risultati ma mente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Davvero non si capisce a quali risultati brillanti si riferisse oggi il presidente della Regione De Luca quando, durante il convegno "Ambiente, Salute, Cibo",ha parlato della lotta alla brucellosi e all'attività del Consorzio di Bonifica". Lo ha affermato la consigliera regionale campana del Gruppo misto Maria Muscarà, per la quale "non solo, anziché dimezzarsi con il varo del nuovo Piano, come trionfalmente promesso, i casi di brucellosi e tubercolosi sono addirittura aumentati insieme alle zone cluster, ma non c'è giorno che passi che il Consiglio di Stato non bocci i suoi ordini di abbattimento dei casi sospetti". "Quanto al Consorzio – ha aggiunto - se prorogare per ben sette anni un commissariamento che avrebbe dovuto durare al massimo un anno per legge, è un buon risultato, è evidente che il governatore o è male informato o fa il furbo". "In ogni caso, vista la drammaticità della vicenda casertana, serve subito verità e chiarezza. Per questo torno ad appellarmi ai miei colleghi del consiglio regionale, soprattutto a quelli della minoranza, perché si istituisca finalmente la commissione di inchiesta che peraltro ha già 11 firme in calce dell'opposizione", ha concluso Muscarà. (ren)