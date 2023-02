Napoli: sequestrati 17 quintali di shopper illegali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia locale di Napoli nell'ambito dei controlli per il contrasto all'utilizzo di shopper non biodegradabili e non compostabili ha sequestrato 17 quintali di shopper illegali. Gli Agenti della Unità Operativa Tutela Ambientale, in seguito ad indagini hanno rinvenuto un ingente quantitativo di buste di plastica usa e getta "shopper" in una attività di vendita all'ingrosso in via Gianturco. Il titolare è stato sanzionato. (ren)