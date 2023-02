Napoli: Cosenza, pronti a incentivare project financing per sviluppo della nautica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo pronti a incentivare investimenti privati attraverso project financing che possano incrementare le produzioni sia per la piccola diportistica che per quella relativa a yacht e barche di lusso, associandoli alla riqualificazione di aree degradate come sta già accadendo, ad esempio, a Napoli Est. La nautica è un settore strategico per il Mezzogiorno e dobbiamo essere in grado di generare sinergie con gli investitori per accelerare i grandi processi di trasformazione in atto non solo nell'area orientale della città ma anche a Mergellina, oltre alla grande partita di Bagnoli. Sono investimenti molto redditizi che ci consentono di guardare lontano". Queste le parole di Edoardo Cosenza, assessore ai Trasporti del Comune di Napoli, in apertura del Convegno "La Nautica quale volano di sviluppo dell'economia locale" promosso dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, presieduto da Eraldo Turi, che si è svolto nell'ambito della fiera "Nauticsud" alla Mostra d'Oltremare. A fare gli onori di casa Maria Caputo, amministratore delegato della Mostra d'Oltremare e consigliere segretario dell'Odcec di Napoli: "Il Nauticsud è il fiore all'occhiello della Mostra d'Oltremare che, insieme alle tante iniziative in programma per il 2023, ci consentirà di portare avanti un piano di rilancio strategico per i prossimi anni. Ospitare in questa cornice un evento dove si approfondiscono le straordinarie opportunità che il settore nautico offre alla nostra economia, è per me motivo di grande soddisfazione". (segue) (ren)