Imprese: Ferrero, superati i 14 miliardi di fatturato nel bilancio consolidato ad agosto 2022

- Un bilancio consolidato ad agosto 2022 che supera i 14 miliardi di fatturato. E una crescita del 10,4 per cento rispetto al 2021. Sono questi i numeri presentati dal gruppo dolciario Ferrero. Dati ancora più incredibili se si pensa che l'anno fiscale 2021/2022 è stato caratterizzato da un contesto economico e geopolitico complesso. Ma nonostante questo, il Gruppo è riuscito a crescere. A trainare la crescita i marchi tradizionali di Ferrero come Nutella, Ferrero Rocher, Kinder Bueno e Kinder Joy, che hanno registrato aumenti nel fatturato sopratutto negli Stati Uniti e in Italia. (Rpi)