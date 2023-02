© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata presentata la nuova edizione della "Napoli City Half Marathon" che si correrà domenica 26 febbraio con partenza alle ore 9.00 da viale Kennedy. Seimila gli atleti in gara, di cui 1267 stranieri provenienti da 68 nazioni in tutto il mondo. In programma anche la Staffetta per 2 e la Family Run e Friends aperte a tutti. (ren)