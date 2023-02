Camorra: Petrenga (Fd'I), demolizione bunker Zagaria passo per riaffermare presenza Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'avvio della demolizione del bunker del boss dei Casalesi Zagaria, alla presenza del ministro Piantedosi e del sottosegretario Ferro, rappresenta un passo fondamentale per riaffermare la presenza dello Stato in tutto il territorio campano. Come senatrice di Caserta non posso che sottolineare come l'operato del governo Meloni si sia incamminato nella direzione più giusta per contrastare il crimine organizzato e per ridare alla nostra provincia e alla nostra regione la dignità che merita". Lo ha dichiarato la senatrice di Fratelli d'Italia Giovanna Petrenga. (ren)